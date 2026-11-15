Почти ден след като бе разпространено видео, че служители на ДАНС са притискали Ива Михайлова да говори в подкаст на Мартин Карбовски по предварително подадени му въпроси, от службата опровергаха категорично за натиск.
"Служители на Държавна агенция „Национална сигурност" не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод", гласи съобщението на службата.
Вчера бе разпространено видео в YouTube канала на Станислав Панов, че Михайлова е била притискана от ДАНС за въпросното интервю, ако иска да продължи рехабилитацията й у нас.
"Въвличането на Агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо. Тези действия нанасят вреда на обективното разрешаване на казус, засягащ здравето и съдбата на български гражданин", посочват от ДАНС.
И допълват, че агенцията осъществява дейността си при стриктно спазване на законово определените й правомощия, в защита на националната сигурност на България, конституционния ред и сигурността на българските граждани.
"ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения. Агенцията остава последователна в изпълнението на своите законоустановени функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност", за категорични от ДАНС.
Малко преди съобщението на агенцията самата Ива Михайлова обяви, че не е била притискана от институциите, но от поста й във Фейсбук не стана ясно дали записите са достоверни.
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15.11 2026 в 17:17
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15.11 2026 в 16:59
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
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