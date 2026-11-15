Почти ден след като бе разпространено видео, че служители на ДАНС са притискали Ива Михайлова да говори в подкаст на Мартин Карбовски по предварително подадени му въпроси, от службата опровергаха категорично за натиск.

"Служители на Държавна агенция „Национална сигурност" не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод", гласи съобщението на службата.

Вчера бе разпространено видео в YouTube канала на Станислав Панов, че Михайлова е била притискана от ДАНС за въпросното интервю, ако иска да продължи рехабилитацията й у нас.

"Въвличането на Агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо. Тези действия нанасят вреда на обективното разрешаване на казус, засягащ здравето и съдбата на български гражданин", посочват от ДАНС.

И допълват, че агенцията осъществява дейността си при стриктно спазване на законово определените й правомощия, в защита на националната сигурност на България, конституционния ред и сигурността на българските граждани.

"ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения. Агенцията остава последователна в изпълнението на своите законоустановени функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност", за категорични от ДАНС.

Малко преди съобщението на агенцията самата Ива Михайлова обяви, че не е била притискана от институциите, но от поста й във Фейсбук не стана ясно дали записите са достоверни.

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