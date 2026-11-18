Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 50-годишен мъж за жестокост към животно и го задържа за срок до 72 часа, съобщиха от обвинението.
Според разследването на 14 ноември около 12:15 ч. в столичния квартал „Враждебна“ мъжът с инициали В.М. е удрял котка с метална тръба. Животното е получило тежка черепно-мозъчна и белодробна травма – увреждания, които са тежки и трайни.
От прокуратурата уточняват, че побоят е извършен на публично място и по особено мъчителен начин. Мъжът е бил осъждан и преди, но е реабилитиран.
Наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане да му бъде определена мярка за неотклонение „задържане под стража“.Следете новините ни в :
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18.11 2026 в 16:22
Е те такъв мога, и след това сигурно ще спя спокойно.
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18.11 2026 в 15:43
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1
18.11 2026 в 14:44
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