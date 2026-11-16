Съветникът по национална сигурност на президента Илияна Йотова – вицеадмирал Митко Петев, напуска поста си в президентската администрация, предаде БГНЕС.
Петев е сред най-авторитетните български военни с дългогодишен опит в националната отбрана и международното военно сътрудничество. Владее четири езика и се ползва с признание сред съюзниците на България в НАТО. Член е на Клуба на мъдреците на Военноморските сили на САЩ и е носител на френския орден „Почетен легион“.
Военната му кариера преминава през всички ключови нива на командването във Военноморските сили – от командир на фрегатата „Смели“ и на военноморската база в Бургас до командир на Военноморските сили (2015–2019 г.). Бил е и началник на Военна академия „Георги С. Раковски“.
Петев завършва Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ във Варна, а професионалната му подготовка включва специализации в САЩ, сред които Военноморския щабен колеж в Нюпорт и Командния колеж на Военноморските сили.
От 2019 г. е военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС. През 2024 г. е назначен за съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, а от 27 март 2026 г. е представител на президента в Съвета по сигурността към Министерския съвет.Следете новините ни в :
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16.11 2026 в 12:59
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