Дърво падна върху движещ се автомобил в столичния квартал ''Борово'' (видео)

Дърво падна върху движещ се автомобил в столичния квартал "Борово", предаде БГНЕС. Инцидентът стана на улица "Солун". На място има авариен екип на Столична община. Мястото е обезопасено. За щастие няма пострадали хора.

Както БГНЕС вече съобщи, екипите на Столичната община работят на терен за отстраняване на щетите от силния вятър. До момента са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за съборени оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби.

В столичния квартал „Манастирски ливади-изток“ 3 автомобила бяха ударени от преобърнати от вятъра контейнери за смет. Метална кофа за смет беше издухана на ул. „Иван Кирков“ и препречила движението. Строителна ограда падна на улица "Боян Петров". В района на бул. „България“ и ул. „Тодор Каблешков“ вятърът разкъса билборд.

На различни места в столицата има 8 екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и допълнителен дежурен екип, които отстраняват щети, съвместно със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Заради паднали дървета и покрив на пътното платно временно бяха затворени отделни участъци и преустановено движението на трамваи и автобуси. Автобусите към Витоша временно не се движат заради опасността от падащи дървета и клони.

В София е обявен оранжев код за бурен вятър със скорост 20-29 м/с (70-100 км/ч) и/или пориви до 32 м/с (115 км/ч) локален вятър - фьон, бора.

Столичната община призовава гражданите да избягват престоя под дървета и в близост до нестабилни конструкции, да приберат незакрепените предмети от балконите си и да ограничат придвижването на открито, когато не е наложително. При опасни ситуации сигналите трябва да се подават на телефон 112.

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