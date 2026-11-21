Руски товарен кораб, пътуващ за Калининград, гори посредата на Финския залив след атака с дронове, съобщи Александър Дрозденко, губернатор на Ленинградска област в Русия.

„В неутрални води във Финския залив, на три морски мили от границата на Руската федерация, товарен кораб, плаващ към Калининград, е бил атакуван с два безпилотни летателни апарата. В момента екипажът се евакуира. Оценява се мащабът на щетите“, заяви той.

Преди това областният губернатор съобщи за масирана атака с дронове, като заяви, че през нощта над региона са били свалени до 80 дрона.

„Повреден плавателен съд дрейфува в източната част на Финския залив, преминавайки от международни води във финландски териториални води. Ситуацията не представлява опасност за другите плавателни съдове“, съобщиха от финландската гранична охрана.

Отбелязва се, че Финландия се подготвя за евентуална спасителна операция.

Според Astra, горящият плавателен съд е товарният кораб „Спарта II“, собственост на държавната компания „Оборонлогистика“ – единствения официален превозвач на руското Министерство на отбраната. Корабът фигурира в санкционните списъци на САЩ и Украйна заради превоз на военни товари. По-конкретно, известно е, че в началото на пълномащабната война този кораб – формално класифициран като граждански – е бил използван за транспортиране на оръжия и военна техника от Сирия към Русия, преминавайки през турските проливи (които са затворени за военни кораби).

Руските военни блогъри са втрещени от новината за горящия кораб. Според тях, ако атаката е украинска, то би трябвало ВСУ да се намират някъде съвсем на близо. Другият вариант според тях е Илон Мъск отново да е пуснал пълната фунционалност на Старлинк системата за нуждите на украинската армия.

"Съвсем изнагляха хохлите (обидно обръщение към украинците). Откриха ни втори морски фронт", беснее капитанът от Въздушно-космическите сили на Русия Иля Туманов, автор на Телеграм-канала Fighterbomber.

Мястото на удара.

През юни украински дронове нанесоха удар по руския кораб „Бойкий“ – корвета, изградена по проект 20380 от състава на Балтийския флот – докато той е преминавал планов ремонт в сух док в Кронщадския морски завод. Удар с дрон с голям обсег е причинил критични повреди: мачтата, в която са разположени ключови радиоелектронни системи, се е срутила; във вътрешността на кораба е избухнал пожар; има и вероятни повреди в машинното отделение и по ракетните установки. Плавателният съд на практика е изведен от строя като бойна единица.

През ноември, по време на атака срещу пристанище Уст-Луга, няколко дрона поразиха малкия ракетен кораб (корвета) „Наро-Фоминск“ близо до остров Гогланд във Финския залив. Полковник Арон Калмус, заместник-командир на дивизия от Естонските сили за отбрана, потвърди за множество попадения, като заяви, че корабът е претърпял повреди и сред екипажа има пострадали. Първоначално плавателният съд се е придвижвал на собствен ход към Санкт Петербург, но след това е спрял и не е могъл да продължи; по-късно е пристигнал кораб за ескорт.

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