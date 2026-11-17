Полиция влезе в сградата на голяма фирма за търговия с инвестиционно злато на столичния булевард „Тодор Александров“ 20, съобщи бТВ.

По данни от регистрите въпросната компания се занимава с външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и от внос.

По първоначална информация се извършва обиск на седмия етаж. Към момента няма официални подробности за причините за полицейските действия, нито за евентуално задържани лица.

Очаква се официална информация от МВР.

Междувременно от компанията обявиха на сайта си, че днес офисът няма да работи, но поръчки се приемат онлайн.

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