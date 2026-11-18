Специализираната полицейска операция е проведена вечерта на 16 ноември след получена информация за мъж, който разпространявал наркотици в столицата.
След установяване самоличността му, на ул. „Димитър Манов“ служителите на реда спрели за проверка управляваното от него такси.
Наркотестът на 64-годишния мъж отчел положителен резултат, очаква се резултатът от кръвната проба.
У него бил намерен и иззет пакет с около 10 грама марихуана, а от автомобила – близо 40 таблетки екстази, 16 пакета с марихуана, голямо количество кристали, амфетамин на прах и сумата от 570 евро и 100 щатски долара.
Мъжът бил задържан за до 24 часа, а по случая образувано досъдебно производство. Според експертната справка иззетото количество наркотични вещества е близо 500 грама метамфетамин, близо 70 грама марихуана, над 11 грама екстази и повече от 9 грама амфетамин.
Задържаният е криминално проявен и осъждан. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.Следете новините ни в :
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