Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се сгоди за народната представителка от „Прогресивна България“ Светла Коджабашева. Това става ясно от снимки, публикувани от бившия цирков артист във фейсбук.

Двамата са заедно от шест години. На една от снимките от събитието се вижда как Керязов е коленичил с пръстен в ръка пред партийната си другарка.

На годежа са присъствали само родителите и децата на двойката, става ясно още от публикацията.

„За най-важния въпрос в живота си избрах дома, в който тя е израснала. Защото истинската любов няма нужда от блясък“, е написал Керязов.

Това ще бъде вторият брак за министъра. В публикацията не се посочва кога ще бъде сватбата.

Светла Коджабашева е от Сливен и има дългогодишна кариера като мениджър в текстилната индустрия. На последните парламентарни избори е избрана за народен представител от София.

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