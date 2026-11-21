Заради компрометирани дилатационни фуги на моста над бул. „Симеоновско шосе" от 22 ноември ще бъде затворен участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. „Александър Малинов" към бул. „Черни връх", съобщава МВР.
Движението в посоченото направление ще остане преустановено до пълното отстраняване на повредите по пътната инфраструктура и възстановяване на безопасните условия за преминаване.
Регулирането на движението ще се осъществява от екипи на отдел „Пътна полиция"-СДВР, които ще следят за спазването на въведената временна организация и ще подпомагат водачите.
От СДВР призовават шофьорите да се съобразяват с поставената пътна сигнализация и указанията на полицейските служители на място.
Препоръчва се на гражданите, които планират пътуване в района, предварително да избират алтернативни маршрути, да предвидят допълнително време за придвижване и да проявяват търпение и разбиране във връзка с предприетите мерки.Следете новините ни в :
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