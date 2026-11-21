Мъж на 77 години е загинал при катастрофа в Мездра между автомобил и линейка, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.
Мъжът е шофирал лекия автомобил, когато се забил в движеща се линейка.
Първоначално колата се ударила в линейката, след това – и в гараж на частен дом.Следете новините ни в :
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