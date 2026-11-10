Първата версия на МВР за трагедията: Тир е препречил пътя на автобус

Първата катастрофа е настъпила в лентата за движение в посока Бургас, където товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ пътници. Впоследствие зад него е настъпило пътнотранспортно произшествие с друг товарен автомобил, превозващ жито, а в задната му част се е ударил лек автомобил.

Това каза изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов, цитиран от БТА.

Всички загинали са се намирали в тази лента на магистралата. Най-вероятно пътнотранспортното произшествие е настъпило вследствие на внезапно възникнала гъста мъгла.

Загиналите на място са 10, а един човек е починал в болнично заведение, каза заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. В лечебни заведения в област Сливен са настанени 28 пострадали, в област Ямбол – 16, а в Бургас – 6.

„Предполагаме, че при платното в посока София катастрофата е възникнала по същия механизъм, като съвпадението на местата на двете произшествия вероятно се дължи на разсейване на водачите заради инцидента в близост“, обясни изпълняващият функциите главен секретар на МВР.

Николов заяви, че всички ранени са настанени в болници. Предполага се, че един от пострадалите в Бургас ще бъде транспортиран с военния самолет „Спартан“. Няколко души са в интензивно отделение. Към момента няма пострадали или загинали деца.

Главният секретар посочи, че ще бъде обсъдена възможността за подобряване на пътната маркировка в участъците, в които често има мъгла. „Ще се изследва детайлно цялото пътнотранспортно произшествие“, добави той.

След подаването на сигнала за инцидента с негова заповед е активирана операция „Спаси“.

Националната следствена служба ще поеме разследването с верижните катастрофи на магистрала "Тракия", поради тежкия характер на инцидента, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред медиите на мястото на произшествието.

Образувани са две досъдебни производства за двете отделни пътни произшествие в посока Бургас и посока София.

Има изключително много работа да се свърши – огледи, разпити на очевидци, след това ще се прецени какви експертизи да се назначат, каза още Дойчинов. Той отбеляза, че към момента за причина за инцидентите се смята метеорологичната обстановка.

Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Премиерът Румен Радев съобщи, че към момента 11 души са загинали, а ранените са 48. По първоначални данни инцидентите са с участието на около 50 леки и тежкотоварни автомобила.

На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие, екипи на спешна помощ и 17 екипа на пожарната. Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта остава намалена, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Вижте обходните маршрути тук.

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