Увеличаване на данъчната оценка на имотите с 30% от 2027 г. и намаление с 23% на данъка при покупка на жилище от млади семейства до 30-годишна възраст с поне едно дете, прие окончателно парламентът.

Депутатите гласуваха на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси, съобщава БТА. Промените предвиждат поетапна актуализация на базисните данъчни стойности, използвани при определяне на данъчната оценка за недвижимите имоти в три поредни години, като за 2027 г. да бъдат с 30 на сто по-високи, а през 2028 и 2029 г. – с по 35 на сто. От промяната ще бъдат обхванати сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Единодушно със 167 гласа "за" депутатите приеха с 23% намаление на данъка за придобиване на недвижим имот от младо семейство с деца. Предложението беше направено от Владислав Панев от "Демократична България", който обясни, че с намалението от 23% данъкът за придобиване на недвижим имот ще остане такъв, какъвто е бил досега, въпреки увеличението на данъчната оценка. Финалната редакция на текста беше прочетена в пленарната зала след консултация с Министерсвото на финансите.

За имот, който е единствено жилище, данъкът при възмездно придобиване на имущество се дължи с 23 на сто намаление, когато са изпълнени едновременно няколко условия – лицата да имат сключен граждански брак, да са родители на поне едно дете, да не са навършили 30-годишна възраст към датата на възмездното придобиване, придобитото жилище да е единствено за данъчно задължените лица, основата за определяне на данъка да не е по-висока от 300 хиляди евро включително и лицата да нямат непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Данъчното облекчение ще се ползва след проверка на условията от нотариуса, гласят приетите текстове.

Следете новините ни в :