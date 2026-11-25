Губернаторът на Мурманска област Андрей Чибис, задържан на 23 ноември, е изпратен в следствиен изолатор по решение на съда. Това е първият действащ руски губернатор, арестуван след началото на войната в Украйна.

Чибис е задържан по дело за измама в особено големи размери. Той и другите обвиняеми по делото са заподозрени в присвояване и разхищение на средства от две регионални министерства — на строителството и на транспорта, съобщи Би Би Си.

Според следствието от първото министерство са откраднати над 39 млн. рубли (4,3 млн. евро), а във втория случай са разхищени над 1 милиард рубли. Тази сума е била отпусната за реконструкция на пътя Апатити–Кировск. Освен това в съобщението на руското МВР се споменават незаконни валутни операции.

Министърът на информационната политика на Мурманска област Ирина Бринкова заяви, че губернаторът е бил задържан в Москва и „сътрудничи на следствието“.

47-годишният Чибис ръководи Мурманска област от 2019 г. Преди това е бил шест години зам.-министър на строителството на Русия и е учил в кремълската школа за губернатори. През април 2024 г. срещу него е извършено нападение и след лечение (той е получил рана от нож) губернаторът се е върнал към изпълнение на задълженията си. Източници на РБК разказват, че през последните години Чибис е бил в добро положение в администрацията на президента на Русия — например получавал е похвали за проекта „Да живееш на Север“, отбелязва изданието. Този слоган е измислен от самия губернатор и се е превърнал в официалния девиз на областта.

През май тази година Мешчанският съд в Москва изпрати в следствиен изолатор бившия ръководител на представителството на Мурманска област в руската столица Ашот Баблумян и мурманския бизнесмен Оганеc Шанкоян. Те също са обвинени в присвояване и незаконно извеждане от Русия на средства от областния бюджет, съобщи ТАСС, позовавайки се на съдебни материали. Според следствието парите са били превеждани в Киргизстан.

Второто обвинение по делото е свързано с предполагаемо присвояване на около 1 милиард рубли, отпуснати за реконструкция на пътя Апатити–Кировск. Част от парите също са били преведени в чужбина, предава „Комерсант“.

„Обвиняемите, които бяха изпратени в Москва, първоначално категорично отричаха вината си, а после решиха да сътрудничат на следствието, като дадоха показания за причастността на губернатора Чибис към машинациите“, твърди изданието.

Източници на РБК разказаха, че ключови показания в края на октомври е дал генералният директор на „Мурманскводоканал“ Андраник Мусатян, който е сключил споразумение за сътрудничество със следствието преди съдебното производство.

По данни на „Комерсант“, през октомври Мешчанският съд в Москва удължи задържането под стража на Баблумян, а името на Шанкоян вече не се споменава в съдебните документи.

На 23 ноември губернаторът е бил призован на разпит в Москва, където категорично е отричал вината си, твърди изданието.

„Дори предложил доброволно да подаде оставка и да замине за СВО“, пише „Комерсант“ („специалната военна операция“ е терминът, който руските власти използват за войната срещу Украйна).

Действащ руски губернатор е бил задържан за първи път от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, отбелязва изданието Faridaily, през март 2021 г. Тогава е задържан губернаторът на Пензенска област Иван Белозерцев. През януари 2024 г. Измайловският съд в Москва го осъди на 12 г. колония със строг режим, като го призна за виновен в получаване на подкуп в особено големи размери от бизнесмена и бивш депутат Борис Шпигел. Общо в Русия от 2000 г. насам са образувани наказателни дела срещу 22 действащи и 13 бивши ръководители на региони, изчисли „Комерсант“.

Чибис е от малкото руски губернатори, които официално притежават недвижими имоти в чужбина. От 2012 г. той и съпругата му Евгения Чибис имат градска къща с площ 176 кв. м в Коста Дорада, Каталуния.

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