Неизвестни лица са проникнали с взлом в извънградската резиденция на принц Уилям и принцеса Катрин, съобщават британски медии, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Полицията разследва сигнали, според които маскирани мъже са проникнали в резиденцията „Анмър Хол“ (Anmer Hall) в кралското имение „Сандрингам“ на крал Чарлз Трети в Източна Англия в понеделник вечерта.

Уилям, Кейт и трите им деца не са били в резиденцията по това време.

От двореца „Кенсингтън“ казаха, че няма да коментират въпроси, свързани със сигурността.

„Анмър Хол“ разполага с десет спални и е подарък за сватбата на кралската двойка от кралица Елизабет Втора. Семейството използва имението като извънградска резиденция през почивните дни и ваканциите.

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