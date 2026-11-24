Неизвестни лица са проникнали с взлом в извънградската резиденция на принц Уилям и принцеса Катрин, съобщават британски медии, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.
Полицията разследва сигнали, според които маскирани мъже са проникнали в резиденцията „Анмър Хол“ (Anmer Hall) в кралското имение „Сандрингам“ на крал Чарлз Трети в Източна Англия в понеделник вечерта.
Уилям, Кейт и трите им деца не са били в резиденцията по това време.
От двореца „Кенсингтън“ казаха, че няма да коментират въпроси, свързани със сигурността.
„Анмър Хол“ разполага с десет спални и е подарък за сватбата на кралската двойка от кралица Елизабет Втора. Семейството използва имението като извънградска резиденция през почивните дни и ваканциите.Следете новините ни в :
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24.11 2026 в 17:25
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