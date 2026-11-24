Папа Франциск преминал през духовна криза по време на понтификата си, през която виждал видения на дявола и ада, докато се борил с въпроса как да упражнява властта. Това разкриват новопубликуваните дневници на покойния понтифик, цитирани от Си Ен Ен.

Аржентинският папа е водил дневник на интервали между 1992 и 2024 г. — първо по времето, когато е бил епископ в Аржентина, а след това и след избирането му за папа. Сега няколко от тези записи са събрани в книга, публикувана във днес. Тя е написана от кардинал Виктор Мануел Фернандес, един от най-близките сътрудници на Франциск и негов сънародник от Аржентина, който предлага подробен коментар върху папските дневници.

160-страничната книга „Личният дневник на папа Франциск“ е фокусирана основно върху духовния живот и пасторалната програма на папата, но разкрива и как първият латиноамерикански папа се е борил с изкушения, свързани с употребата на властта през 2021–2022 г. В нея са включени и това, което папата описва като срещи с дявола, както и мислите му за наследника си, Лъв XIV, когото определя като „безупречен“.

Публикуването на папски дневници е рядко, но не и безпрецедентно явление и може да предложи необичайно лични прозрения. Докато някои папи нареждат личните им документи да бъдат унищожени, дневниците на Йоан XXIII са публикувани посмъртно, както и някои документи на Йоан Павел II.

Франциск е написал 86 страници от черния дневник, докато е бил в Аржентина, и още 55 страници като папа.

„Той ми показа няколко книги, включително нещо, което изглеждаше като стар тефтер с кожена подвързия. Когато го отвори, видях, че е пълен с бележки, написани от ръката му. Той ми каза: ‘От това всички ще видите’“, пише Фернандес.

Срещи с дявола и входът към ада

Дневниците разказват, че папата е преживявал „чести демонични атаки“, а Франциск описва три срещи с дявола: две по времето, когато е бил архиепископ на Буенос Айрес, и още една през 2018 г., когато вече е бил папа. Франциск пише, че дяволът има „огнени очи“, които описва също като „заплашителни“ и „съблазнителни“.

„Не мога да забравя очите му при първите два пъти — от колата, когато се връщах у дома, и на хоровата площадка по време на литургията. Но той винаги се появява отново в различни ситуации“, пише папата в запис от 18 август 2024 г.

Третият случай настъпва след завръщането му от посещение в Чили през 2018 г. — пътуване, засенчено от скандала със сексуалните насилия от страна на духовници.

„В един случай, няколко дни след завръщането ми в Рим, бях на среща. Видях го и чух гласа му [подчертан от него], триумфален, притежаващ всичко: ‘Сега получих всичко, което исках’“, пише папата на 24 януари 2021 г. „Точно както не мога да забравя очите му от предишните два случая, в този не мога да забравя мощната дрезгавост на гласа му. Господ ми даде възможност да напусна тази среща и така ме освободи.“

Католическото учение твърди, че дяволът е паднал ангел и реално присъствие, а католическата традиция предупреждава, че онези, които сериозно се стремят към святост, често ще срещат силна духовна съпротива. По време на понтификата си Франциск често споменаваше дявола, като го свързваше с клюкарството и парите.

„Дяволът влиза през джобовете“, казваше той често.

Дневникът включва и подробности за това как Франциск е вярвал, че Бог говори с него в сънищата. В един случай Франциск разказва, че е видял „входа към ада“. През 2018 г. папата го описва като форма на „езическа съблазън в пълна сила“ — очевидна препратка към покланянето пред идоли.

„Надникнах, за да погледна малко и ме уплаши. Беше преди да заспя. Хванах броеницата като оръжие. Благодаря на Господа за тази помощ“, пише той.

Духовна криза

Книгата разкрива, че през 2021–2022 г. Франциск преминава през духовна криза, свързана с изкушение или „любопитство“ към властта, което е било частично свързано с прекомерна активност и чувства за самодостатъчност. Тя е била, обяснява папата, свързана и с „въпроси на управлението, натиск за решенията, които трябва да се вземат, и сухота и униние“.

За да се противопостави на изкушението, той се стреми да упражнява по-голямо смирение и търпение, дори оставяйки на местата им хора в централната администрация на Църквата, които други смятали, че подкопават понтификата му.

По време на 12-годишния си понтификат Франциск инициира няколко реформи в Църквата, включително по отношение към ЛГБТК+ католиците и ролята на жените, но среща значителна съпротива. Част от нея идва от самия Ватикан, където някои епископи и кардинали открито се противопоставят на реформите му.

„Веднъж в мое присъствие един епископ го попита защо още не е уволннил някого от Римската курия, който е говорил лошо за него публично и е преследвал лична програма, много различна от неговата“, пише кардинал Фернандес, когото Франциск назначава да ръководи ватиканската служба. „След безкрайно мълчание той отговори, че усеща силно чувство в сърцето си, че Бог не иска той да стане кукловод, който използва и манипулира хората според собственото си удобство. Той обясни, че именно затова предпочита да остави този човек на поста му.“

Макар дневникът да не навлиза в конкретни примери, папата пише на 30 декември 2022 г., че е отказал изкушението да третира „другите като кукли“. През 2018 г. той казва, че „това чувство за самодостатъчност и ‘аз мога да реша всичко’ ме отведоха до вратите на ада. Не мога да забравя деня, в който го видях“.

Кризата, която Франциск преживява, обяснява Фернандес, е „свързана с властта“ и с любопитството „да разбереш какво е да упражняваш собствената си власт“. Като член на йезуитския религиозен орден папата постоянно се занимава с духовно разграничение — по същество самоанализ, за да определи дали работи в личен интерес или за доброто на другите.

За Франциск чувството, че е „над света“ чрез властта си, е „пътят на най-лошата възможна духовна святост, която той се стремеше да разруши, като избягва всеки символ или израз на папско ‘величие’ или ‘слава’“, добавя Фернандес.

По време на понтификата си Франциск възприема прост стил — живее във ватиканска гостоприемница, носи черни ортопедични обувки и отказва определени папски одежди.

Криза със злоупотребите, изтощението и наследникът му

Макар дневниците да са фокусирани върху духовния живот на папата, те включват и коментари за кризата със сексуалните насилия от страна на духовници, включително в Чили през 2018 г. По това време Франциск е критикуван, че отхвърля случая на епископ, обвинен в това, че е бил свидетел и е прикривал насилия, докато е бил свещеник.

По-късно папата се извинява за начина, по който е отиграл случая, и призовава всички епископи от страната в Рим. В безпрецедентен ход епископите масово подават оставки на папата.

„Опустошен от ситуацията в Чили и диалога с журналистите в самолета“, пише Франциск. „Беше ми трудно да призная какво се случи в Чили; не мислех, че е толкова сериозно.“

Дневниците разкриват и мислите на папата за кардинал Робърт Превост, бъдещия папа Лъв XIV, когото Франциск довежда във Ватикана, за да ръководи отдела по назначаване на епископи. Според Фернандес Франциск нарича Превост „велик пастир, щедър мисионер и безупречен човек“.

Той е и щедър към критиците си, включително кардиналите Робърт Сара, гвинеец, и Герхард Мюлер, германски прелат. Аржентинският понтифик казва, че Сара има „изтънчена духовна чувствителност“, а Мюлер „изглежда агресивен, но е добър човек“, пише Фернандес.

Дневниците разкриват и отдадеността на папа Франциск към служението му — той често споменава чувства на изтощение, както в Аржентина, така и след избирането си. Франциск рядко взима почивен ден и никога не ходи на ваканция извън Ватикана. През 2019 г. той описва себе си като „чувстващ се изтощен, почти без духовна подкрепа и без отправна точка“.

Дневниците, обяснява кардинал Фернандес, имат за цел да покажат сърцето на Хорхе Марио Берголио, който е избран за папа и приема името Франциск на 13 март 2013 г. Те показват човек, който е бил строг към себе си, но е изисквал същата отдаденост от всички свещеници.

Франциск умира на Велики понеделник, 21 април 2025 г., на 88 години, след като е бил хоспитализиран с двустранна пневмония. През последните дни от живота си той пренебрегва съветите на лекарите, за да поздрави хората на площад „Свети Петър“.

„Пълната му отдаденост, съчетана с честите чувства на пълно изтощение, говори за героизъм в пасторалната благотворителност“, казва Фернандес.

Погребението на папата, на 26 април 2025 г. на препълнения площад „Свети Петър“, е посетено от хиляди, включително държавни глави от целия свят.

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