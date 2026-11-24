По време на преговорите за прекратяване на войната срещу Украйна руският диктатор Владимир Путин се е опитал да съблазни с щедри финансови облаги Джаред Къшнър – зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп и негов специален пратеник. Той му предложил редица икономически проекти в замяна на смекчаване на санкциите срещу Русия. За това съобщава New York Magazine.

Според изданието, през септември Къшнър и другият специален пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, са се срещнали с Путин в Кремъл. По време на разговорите руската страна е предложила създаването на съвместно руско-американско предприятие за добив на петрол близо до остров Сахалин, в руския Далечен изток.

Друга потенциална сделка беше описана по-рано от The New York Times. Тя е включвала продажбата на руска енергийна компания, обект на санкции, на консорциум от инвеститори. Сред потенциалните участници са били фирма, свързана с брата на президента на Обединените арабски емирства; катарска структура, която си сътрудничи с Къшнър по проект за недвижими имоти в Албания; както и крупен дарител на Доналд Тръмп. Къшнър обаче отрича по време на срещата да е била обсъждана продажбата на въпросната компания.

Освен това, според New York Magazine, Москва е предложила да доставя дизелово гориво за САЩ преди междинните избори за Конгрес – ход, целящ да примами администрацията на Тръмп с икономическо сътрудничество и да осигури отмяната на определени американски санкции.

Фиона Хил, бивш съветник в Белия дом по въпросите за Русия, смята, че Путин се опитва да упражни влияние върху американски длъжностни лица, като апелира към техните бизнес интереси:

„Той се опитва да примами Джаред и други хора с бизнес сделки“, казва Хил.

Според нея стратегията на Путин е да установи връзка с Тръмп чрез най-близкия му кръг – семейството му, приятелите му и интереса му към парите.

Самият Къшнър отхвърля твърденията, че дипломатическата му дейност може да е свързана с частните му бизнес интереси. Той твърди, че всъщност е действал в интерес на украинците, опитвайки се по всякакъв възможен начин да сложи край на тази „ужасна война“ и да убеди Тръмп да спре да оказва натиск върху Зеленски. В публикацията се отбелязва, че макар Къшнър да симпатизира на Зеленски, той смята, че навикът на украинците да водят преговори пред очите на обществеността е контрапродуктивен.

„Те изобщо не разбират украинците“, казва Хил. От гледна точка на Украйна, войната с Русия е борба за национално оцеляване. Често се цитира следната мисъл: „Ако Русия спре да воюва, войната свършва. Ако Украйна спре да воюва, Украйна престава да съществува.“

Освен това тя отбелязва, че Къшнър – подобно на Тръмп – вярва, че светът се управлява чрез бизнес сделки и че „именно основните играчи и отношенията помежду им са тези, които движат нещата“.

Зетят на Тръмп твърди, че по време на обсъжданията за прекратяване на войната в Украйна той се е стремял не само да намери начин за спиране на бойните действия, но и да предотврати оказването на натиск от страна на стопанина на Белия дом върху украинския президент Володимир Зеленск.

Американският представител казва, че когато информирал украинската делегация в Маями, че президентът на САЩ възнамерява да приеме предложение от руския диктатор Владимир Путин – включващо доставки на дизелово гориво и смекчаване на санкциите, Зеленски веднага възразил и излязъл с изявление. В отговор Тръмп заявил, че украинците трябва да си сменят президента.

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