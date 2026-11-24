Руски дрон "Шахед" е навлязъл снощи във въздушното пространство на Полша и е кръжал в близост до град Хелм, предадоха "Некта" и "Жечпосполита".
Това се е случило по време на руска атака по цели в Западна Украйна.
Средствата за противовъздушна отбрана на Полша са били активирани и са имали разрешение да свалят дрона. Той обаче е променил траекторията си в източна посока към Украйна и оръжие срещу него не е употребено. Според полското командване решението е взето, за да бъдат избегнати рискове за цивилни граждани.
Само преди дни, на 20 ноември, три руски ракети Х-101 навлязоха в полското въздушно пространство.Следете новините ни в :
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