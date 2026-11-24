Министерството на външните работи на Украйна подчерта, че международното право не ограничава избора на Украйна относно мястото, от което да отговори на руската агресия.

Според говорителя на външното министерство Георгий Тихий, действията на Украйна в защита срещу въоръжената агресия на Руската федерация представляват упражняване на неотменното ѝ право на самоотбрана, залегнало в член 51 от Устава на ООН.

„Украйна има пълното право да нанася удари по легитимни военни цели на агресора. Това включва руски военни кораби, както и товарни плавателни съдове, превозващи военна техника и ресурси, както и танкери от „сенчестия флот“, които поддържат руската военна машина“, отбеляза Тихий.

Говорителят подчерта, че Украйна нито „въвлича“ някого във войната, нито „пренася“ конфликта другаде.

„Действията на Украйна са насочени изключително срещу агресора и не са насочени срещу трети страни“, подчерта Тихий.

Той поясни, че украинските удари са в съответствие с международното право и международното хуманитарно право:

„Ние спазваме принципа на пропорционалност и свеждаме до минимум всякакви съпътстващи рискове. Тези действия са отговор на дългогодишен систематичен и брутален руски терор срещу нашия народ и нашата страна.“

Говорителят отбеляза още, че международното право не ограничава правото на самоотбрана до конкретното място, където се извършва агресията – било то на територията на нападнатата държава, на територията на агресора или в международни води.

„Що се отнася до инцидентите в пристанищата, този въпрос трябва да бъде адресиран към Русия, която използва гражданската инфраструктура на трети страни за свои собствени военни цели, като по този начин излага тези държави на риск“, подчерта Тихий.

Така, според него, именно руските военни кораби и руските съдове, превозващи оръжие – които редовно пристигат в Либия – са създали заплаха за страната:

„Примерите за руска агресия срещу украинския, сирийския и други народи потвърждават, че руското присъствие винаги носи заплаха за суверенитета, дестабилизация и хаос.“

Тихий отбеляза, че Руската федерация системно използва своето военно присъствие и логистична инфраструктура извън собствената си територия – по-специално в Африка – за подкрепа на своите военни операции и за изграждане на способности, които подхранват завоевателната ѝ война срещу Украйна.

„Украйна уважава суверенитета и териториалната цялост на Либия. Подчертаваме, че действията на Украйна са насочени към противодействие на руската въоръжена агресия и нямат за цел да причинят вреда на Либия или на нейния народ“, заяви Тихий.

В заключение говорителят на Министерството на външните работи посочи, че Украйна цени дългогодишните си отношения с Либия, които се основават на взаимно уважение, и потвърждава интереса си към по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество в полза и на двете държави.

На 22 ноември стана ясно, че седем морски дрона са атакували руската корвета „Меркурий“ в либийското пристанище Бенгази. Корабът е ескортирал конвой, превозващ оръжие за Либийската национална армия, която се ползва с подкрепата на Русия.

„Меркурий“ е един от най-новите руски военни кораби. Той е въведен в експлоатация през 2023 г., по време на пълномащабната война.

Ударен е бил и руски товарен кораб – „Ангара“ (MV Angara). Този плавателен съд също е бил използван за превоз на оръжие. Муса ал-Кони, заместник-председател на Президентския съвет на Либия, заяви, че украинските атаки срещу руски кораби в пристанището на Бенгази според него представляват „обявяване на война“ срещу страната му.

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