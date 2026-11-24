През юли 2025 г. премиерът на Сърбия Джуро Муцат подписва указ за предоставяне на гражданство по опростен ред — за заслуги пред страната — на 18-годишния Али Рамзанович Мусаев. Документът беше открит от Фонда за борба с корупцията в официалния „Служебен вестник“ на Сърбия.

Али Мусаев е псевдоним на един от синовете на ръководителя на Чечня Рамзан Кадиров — Али Кадиров, установиха разследващите. За пътувания от това фамилно име се ползват и синовете на Кадиров Адам и Ахмат, дъщеря му Табарик и съпругата му Медни.

С документи, издадени с псевдоним, "Мусаеви" летят със семейния бизнес джет на Кадиров Bombardier Global 6000, който струва 2,5 млрд. рубли (278 млн. евро). Авторите на разследването на ФБК открили полетите им до Дубай, Малдивите и Турция.

Кадиров придоби самолета в Европа през 2025 г. чрез заобикаляне на санкциите.

Преди това сръбски паспорт получи и племеникът на Рамзан Кадиров Якуб Закриев, но след журналистически разследвания през април 2026 г. властите на страната му го отнеха. Сръбско гражданство има и бившият заместник-кмет на Грозни Руслан Алисултанов, както и членове на семейството му. След като френската компания Danone напусна Русия, Алисултанов и Закриев поеха контрола над нейните активи. Не е известно дали Алисултанов е бил лишен от гражданството.

Сред новоприетите сърби са офицерът от ФСБ Виктор Шендрик, свързан с братята Ротенберг, функционери и служители на отбранителни предприятия, членовете на техните семейства, чиновници и много други, напомня "Важни истории".

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