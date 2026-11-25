Омбудсманът Велислава Делчева настоява Районната прокуратура в Кюстендил да извърши спешна проверка по случай на физическо насилие над дете с увреждания, настанено в държавен център за специализирана грижа.

При проверка екипът на Националния превантивен механизъм (НПМ) е установил, че психолог е скубал, ритал и влачил по земята детето. Наложеното дисциплинарно наказание на психолога е „забележка“, което е най-лекото, предвидено в Кодекса на труда.

Случаят е от 24 октомври 2025 г. в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. Дисциплинарното наказание е наложено на 1 декември 2025 г.

Омбудсманът описва отношението към детето, като "жестоко, нечовешко и унизително по смисъла на Конвенцията против изтезанията".

По време на проверката не е установено дали директорът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград е уведомил компетентните органи за случая. Не са предприети и адекватни последващи действия за овладяване на напрежението и подкрепа на децата и служителите.

Проверката установява сериозни проблеми и с управлението и кадровото обезпечаване на услугата. От предвидените 40 щатни бройки са разкрити 39. Незаети са позициите за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог.

Само за около година в центъра са сменени петима психолози. Част от назначените специалисти нямат необходимия опит за работа с деца с психиатрични заболявания и поведенчески проблеми.

Установени са и пропуски в материалната база на центъра. Необходими са ремонт заради теч, укрепване на оградата, осигуряване на жива охрана и служебен автомобил. В нарушение на нормативните изисквания на децата не се предоставят средства за джобни разходи.

Омбудсманът иска да бъде установено и дали компетентните органи са били уведомени за насилието от 24 октомври 2025 г. Освен това Делчева настоява пред Министерството на здравеопазването за комплексна проверка на дейността на центровете в Благоевград и Кюстендил, включително на работата на директора и процедурите за подбор на персонал.

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