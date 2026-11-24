Представители администрацията на руския президент са призовали депутатите от „Единна Русия“ да се подготвят за победа във войната с Украйна. За това е било тема на семинар в подмосковния център на управлението „Сенеж“, проведен на 13–14 ноември, съобщиха за „Ведомости“ информирани източници.

По думите им в събитието е участвал първият заместник-ръководител на президентската администрация Сергей Кириенко, който подчертал необходимостта от взаимодействие с участниците в „специалната военна операция“.

„Казваха, че всички трябва да са готови за победа, когато едновременно със спецоперацията се завърнат участниците в бойните действия“, отбеляза един от източниците на изданието.

Но било напомнено, че продължават да работят в условия на война, „а сега това не се променя“, казва за РБК един от депутатите, присъствал на семинара. Друг източник добавил, че представители на Кремъл настоявали: докато продължават военните действия, депутатите нямат право на почивка и живот за удоволствие.

В Кремъл вече започнаха да работят върху начина, по който да представят на руснаците възможното приключване на войната с Украйна като „победа“, писа центърът „Досье“. Започнало разработването на пропагандни тези, с които се планира да се обясни подписването на мирно споразумение.

За целта властите искат да променят трактовката на целите на „специалната военна операция“ — акцентът трябва да се постави върху превземането на Донбас, чието предаване Русия отдавна неуспешно изисква от Украйна. Като „денацификация“ се предлага да се представи самият факт на бойните действия и убийството на украински военни, а тезата за превземането на Киев да бъде обявена като никога не е била част от реалните планове на Кремъл.

Последните преговори между Русия и Украйна при посредничеството на САЩ се състояха на 10–11 ноември в Абу Даби. Според медиите Москва излезе с максималистични искания, включително връщане на НАТО към границите от 1997 г. и превръщане на Молдова във федеративна република. Ръководителят на руската делегация Владимир Медински заяви след преговорите, че Русия ще „върне всяка педя от своята“ земя в Украйна. Той подчерта и че ще бъде удовлетворен само когато „ние победим и подпишем мирно споразумение при нашите условия“.

Освен това Кириенко призвал депутатите да започнат да се подготвят за президентските избори през 2030 г. и за изборите за Държавна дума през 2031 г., посочва „Комерсант“.

По данни на „Ведомости“, първият заместник-ръководител на президентската администрация е признал спада в рейтинга на „Единна Русия“ тази пролет, но отбелязал, че той е бил преодолян през август, когато към кампанията се включи Владимир Путин.

Началникът на управлението по въпросите на мониторинга и анализа на социалните процеси Александър Харичев говорил за „идеологическите контури“ на държавната политика. Той припомнил ключовите „цивилизационни“ тези на Кремъл и обявил подготовката на федерален закон за традиционните ценности.

Началникът на управлението по обществените проекти Сергей Новиков призовал депутатите да започнат да работят с бъдещите избиратели, които до следващите федерални избори ще навършат 18 г. До 2031 г. възможността да гласуват ще получат около 8 милиона руснаци, отбелязаха „Ведомости“ и „Комерсант“.

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