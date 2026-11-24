Украинският президент Володимир Зеленски и унгарският премиер Петер Мадяр отдадоха почит към загиналите украински военнослужещи в украинския град Ужгород, съобщи Укринформ. Срещата показва затопляне на отношенията между Украйна и Унгария след края на дългогодишното управление на Виктор Орбан.

Двамата положиха цветя пред мемориала на загиналите украински войници на Хълма на славата в Ужгород.

„Искам да благодаря на унгарския премиер, че започна посещението си с подобен жест на уважение към украинците, защитавали нашата страна. Мисля, че ще обсъдим всички подробности по-късно“, заяви Зеленски.

В обръщението си към участниците в заседание на Конгреса на местните и регионалните власти по-рано днес президентът отбеляза, че това е първото посещение на Мадяр в Украйна в качеството му на премиер и добави, че срещата трябва да бъде „много значима“.

„Това е много важна среща, както от гледна точка на отношенията ни със съседна държава, така и на отношенията ни с Европейския съюз. Правим всичко необходимо, за да отворим клъстерите в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС – политиката ни остава непроменена. Често правим повече от други държави, които вече са се присъединили към ЕС. Полагаме и всички необходими усилия, за да задълбочим отношенията си със съседите и да ги направим по-конструктивни. В момента това се отнася за Унгария, Полша, Румъния и Молдова“, каза Зеленски.

Унгарският премиер заяви, че е постигнат значителен напредък в преговорите с украинската страна по десет въпроса, свързани с езиковите, културните и образователните права на унгарското национално малцинство в Украйна.

„Днес изграждаме отношения между нашите страни, които навлизат в нов етап. Бих искал още сега да изразя удовлетворението си от факта, че за сравнително кратко време – буквално само за няколко седмици – успяхме да постигнем важни договорености с украинската страна по десет въпроса, свързани с езиковите, културните и образователните права на унгарското национално малцинство“, каза той.

Мадяр благодари и на Зеленски за възможността заедно да почетат паметта на украинските военнослужещи, загинали при защитата на страната си от руската агресия.

Унгарският премиер припомни, че за пръв път е посетил гробището през 2024 г., когато все още е бил опозиционен политик. Тогава той е пристигнал в Украйна след руския удар по детската болница „Охматдит“ в Киев.

„На връщане от това пътуване посетих и това гробище. Днес имах възможност да видя колко добре се поддържа то и колко достоен вид е придобило“, добави той.

Вчера Мадяр припомни, че нито един унгарски правителствен ръководител не е посещавал Закарпатието от 2015 г., дори след избухването на войната.

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