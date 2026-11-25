Софийската градска прокуратура (СГП) е повдигнала обвинение срещу бивш председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за безстопанственост в особено големи размери. Досъдебното производство е водено от ГДБОП и е заради разходването на средства за изграждането на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от държавното обвинение, без да посочват името на бившия шеф. За него може да се съди по посочените дати.

Според обвинението в периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г. той не е положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа по изпълнението на договор между агенцията и „Автомагистрали“ ЕАД за строежа на участъци от магистралата. В постановлението се посочва, че от това са последвали разпиляване на имущество и значителни щети за АПИ от 260 млн. лв. без ДДС (312 млн. лв. с данъка).

В същия период шеф на УС на АПИ е Георги Терзийски.

Обвинението обхваща неорганизиране на контрола върху дейностите, свързани с проектирането и изграждането на участъци 5 и 6 на АМ „Хемус“, както и действия по допускане на авансово финансиране и представяне на документи за извършване на плащания, съобщи БТА.

Обвиняемият сключил допълнително споразумение към договора между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД, с което било предвидено авансово предоставяне на 260 млн. лв. без ДДС за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6. Според прокуратурата това е направено в нарушение на договорните условия, които изрично изключвали авансово плащане, и при липса на окончателно завършени и приети по установения ред проектантски работи за участъци 5 и 6, разрешения за строеж и подписани актове за откриване на строителните площадки за тези два участъка.

През юни 2020 г. обвиняемият представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството сертификат, който не бил одобрен от Експертния технико-икономически съвет на АПИ, както се изисква по договор.

Описаните действия и бездействия довели до плащания към „Автомагистрали“ ЕАД за строително-монтажни работи по участъци 5 и 6 в размер и количества, които не били действително изпълнени, и до посочените имуществени щети за АПИ.

Разследването по делото продължава.

Прокуратурата образува през юни досъдебно производство за безстопанственост, свързана с дейността на „Автомагистрали“ ЕАД. Към него са присъединени сигнал за злоупотреба с бюджета на България при плащания за изграждането на автомагистрала „Хемус“ и сигнал за извършено длъжностно престъпление при сключването на договори за изграждането на магистралата по проект за нейното доизграждане.

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