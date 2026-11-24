Новоизбраният председател на сръбския парламент и и. д. президент Александър Чупич няма да участва в срещата ЕС-Западни Балкани, която ще се състои утре, съобщи регионалната телевизия Ен 1, позовавайки се на съобщение на Делегацията на ЕС в Белград.

Чупич е изразил съжаление, че няма да може да присъства на срещата в Брюксел по време на среща с новоназначения посланик на ЕС в Сърбия Джулиан Васало.

През миналата седмица беше съобщено, че Чупич ще бъде на срещата на върха ЕС- Западни Балкани, която ще се състои на 25 ноември. Това трябваше да е първото официално посещение на новоизбраният председател на парламента в Брюксел.

При срещата си с Васало и представители на Делегацията на ЕС в Белград Чупич е потвърдил отново значението, което новите управляващи в Сърбия отдават на сътрудничеството с Европейския съюз. Той е подчертал, че отношенията с ЕС и напредъкът в ключови области на реформи остават сред основните му приоритети, съобщава Ен 1, позовавайки се на прессъобщение на Делегацията на ЕС.



На срещата, проведена в резиденцията на ЕС в първия пълен работен ден на Чупич на поста, са присъствали и представители на студентското движение.

Дискусиите в рамките на срещата са били съсредоточени върху европейския път на Сърбия и следващите стъпки в процеса на присъединяване към ЕС. Специален акцент е бил поставен върху ролята на сръбския парламент за напредъка на съществените реформи. Специално внимание в разговора с представителите на Делегацията на ЕС в Сърбия е било отделено на върховенството на закона и глави 23 и 24 от преговорите за присъединяване към ЕС, които обхващат съдебната власт и основните права, както и правосъдието, свободата и сигурността.

Участниците в дискусията са подчертали значението на укрепването на демократичните институции, гарантирането на независимостта на съдебната власт, насърчаването на свободата на медиите и подобряването на обществената комуникация за процеса на интеграция в ЕС, се посочва в прессъобщението, цитирано от БТА.

Те също така се споразумели да проведат последващи технически дискусии в други сектори, по-специално в сферите на образованието, енергетиката и околната среда.

Представителите на Европейския съюз са потвърдили ангажимента си към разширяването и подкрепата за Сърбия по нейния европейски път, като са подчертали необходимостта от продължаване на реформите с цел напредък в преговорите за присъединяване.

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