Поне 20 заложници държат въоръжени в супермаркет от веригата „Ексито“ (Exito) в колумбийския град Картахена. Десет души вече са освободени, а силите за сигурност са предприели операция за овладяване на кризата, съобщава Ройтерс, позовавайки се на президента на страната Абелардо де ла Есприеля и националната полиция.
До инцидента се стигнало след опит на групата да отвлече брониран автомобил, който превозвал пари в брой от търговски център. Бързата намеса на полицията осуетила нападението, но въоръжените мъже успели да се укрият в супермаркета и да вземат намиращите се там хора за заложници.
Снимки на Ройтерс показват струпване на тежко въоръжени военни и полицаи пред магазина, разположен в квартал „Ла Кастеяна“.
Картахена е популярен туристически град, известен със своята колониална архитектура.
Засега властите не са предоставили подробности за самоличността на похитителите и заложниците.
Следете новините ни в :
„Гарантирам на колумбийския народ, че ще освободим тези хора“, заяви президентът Абелардо де ла Есприеля, цитиран и от БТА.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Нищо общо с Донбас: Защо не издържа твърдението, че Турция може да окупира Кърджали?
Автомобилна администрация състави 23 акта при проверки на автобуси
Германският външен министър: Шокиран съм от намесата на Тръмп в Nvidia
Надежда Ганева: Си и Тръмп са големите двама, а Путин ще стои в ъгъла