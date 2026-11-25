Поне 20 заложници държат въоръжени в супермаркет от веригата „Ексито“ (Exito) в колумбийския град Картахена. Десет души вече са освободени, а силите за сигурност са предприели операция за овладяване на кризата, съобщава Ройтерс, позовавайки се на президента на страната Абелардо де ла Есприеля и националната полиция.

До инцидента се стигнало след опит на групата да отвлече брониран автомобил, който превозвал пари в брой от търговски център. Бързата намеса на полицията осуетила нападението, но въоръжените мъже успели да се укрият в супермаркета и да вземат намиращите се там хора за заложници.

Снимки на Ройтерс показват струпване на тежко въоръжени военни и полицаи пред магазина, разположен в квартал „Ла Кастеяна“.

Картахена е популярен туристически град, известен със своята колониална архитектура.

Засега властите не са предоставили подробности за самоличността на похитителите и заложниците.

„Гарантирам на колумбийския народ, че ще освободим тези хора“, заяви президентът Абелардо де ла Есприеля, цитиран и от БТА.

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