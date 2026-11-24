Самолет от Мадрид до София е кацнал аварийно в Барселона тази нощ заради проблем с единия от двигателите, съобщи Нова тв, като се позова на пътник от полета.
По думите му около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.
Пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.
Все още няма официално потвърждение за естеството на техническата неизправност. Не е ясно и кога пътниците ще могат да продължат пътуването си към София.Следете новините ни в :
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