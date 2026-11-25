Войната срещу Иран е финансирана до края на януари, което предполага, че евентуална нова военна офанзива трябва да бъде предприета преди този срок, за да не бъде ограничена от демократическото мнозинство в Конгреса. Това заявява американският президент Доналд Тръмп пред „Ню Йорк Поуст“, цитиран от бТВ.

„До края на януари на практика разполагаме с финансиране“, каза Тръмп, като предупреди, че демократите могат да „превърнат пълната победа в поражение“.

Американският президент призна, че целите на Вашингтон и Израел в Иран се различават. По думите му смяната на режима в Техеран „вероятно е осъществима“, но основният му приоритет остава иранската ядрена програма.

„Просто не искам те да притежават ядрено оръжие. Никога не съм бил нито за, нито против смяната на режима“, подчерта той.

Изявлението последва информации, че администрацията на Тръмп е обсъждала целенасочени убийства на ирански лидери като възможен начин за прекратяване на войната.

САЩ и Израел започнаха военната си кампания срещу Иран на 28 февруари с цел отслабване на военния потенциал на Техеран, ограничаване на ядрената и балистичната му програма и създаване на условия за сваляне на режима.

На фона на продължаващия близо девет месеца конфликт отново се обсъжда възможността за мащабни американско-израелски удари.

„Не аз започнах тази война, но бях единственият президент, който беше готов да действа. Тази война започна през 1979 г.“, заяви Тръмп, визирайки Ислямската революция в Иран.

Междувременно напрежението в Ормузкия проток продължава. На 25 ноември два петролни танкера се взривиха и запалиха, след като попаднаха на морски мини при преминаване през маршрут, който иранските власти определиха като неразрешен.

САЩ поддържат морска блокада на иранските пристанища, а Техеран отказва да преговаря за отварянето на Ормузкия проток, преди да бъдат изпълнени условията му.

Иранските държавни медии посочват, че сред тях са премахване на санкциите, прекратяване на американската блокада и освобождаване на конфискуваните ирански активи.

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