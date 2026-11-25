Общото събрание на Софийски университет "Св. Климент Охридски" отхвърли интересно предложение на студентите, което би позволило на младежите да поискат свикване на специални изпитни комисии при установяване на необективно оценяване. Това съобщиха от Студентския съвет на висшето училище.

Предложението за изменение на Правилника за устройството и дейността на Софийския университет беше внесено от ректорското ръководство на днешното заседание на Общото събрание. Промените предвиждаха да се регламентира възможността студентите да подават молби за свикване на изпитни комисии при констатирана липса на обективно оценяване, понижаване на качеството на преподаване и други проблеми в образователния процес.

От Студентския съвет определят подобна регулация като крайно необходима. Въпреки това предложението не получи подкрепата на Общото събрание.

Студентските представители изразиха надежда, че в даден момент обаче идеята ще бъде осъществена.

"Изказваме благодарност към ректора проф. д-р Елиза Стефанова и цялото ректорско ръководство, проф. дфн Амелия Личева и доц. д-р Йонка Първанова, които се застъпиха категорично за изменението в подкрепа на студентите. Надяваме се, че в близкото бъдеще ще настъпи тази желана от студентите нормативна промяна, която да закрепи тази възможност за учащите на Софийския университет", написаха от Студентския съвет във Фейсбук.

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