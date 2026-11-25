Актрисата Дениз Чакър от култовия сериал "Листопад", колежката й Бурджу Йозберк, актьорът и певец Йозджан Дениз и други турски звезди са задържани по подозрение в употреба и разпространение на наркотици в рамките на разследване, което се провежда от Главната републиканска прокуратура на Истанбул от миналата година насам, предаде телевизия НТВ.

Издадени са били заповеди за задържане на 35 известни лица, които са били задържани на различни адреси, уточнява БТА.

Настоящата полицейска операция е поредната от редица подобни акции, които започнаха през октомври миналата година. Много известни актьори музиканти, мениджъри и бизнесмени дадоха показания и предоставиха кръвни проби и проби от коса за тестване за наркотици.

Задържанията се отразиха негативно на имиджа на някои от актьорите. Догукан Гюнгьор например беше отстранен от сериала „Шербет от боровинки“.

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