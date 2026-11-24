Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е "шокиран" от намесата на американския президент Доналд Тръмп, който настоя Nvidia да върне подалия оставка Дженсън Хуанг начело на компанията. Вадефул постави под съмнение дали подобен подход е "добър модел" на управление, предаде Ройтерс.

"Честно казано, това ме шокира, защото доколкото знам и мога да си спомня, никога не съм виждал и одобрявал подобна намеса на политици в частна компания. И имам някои съмнения дали това е добър модел за в бъдеще", каза Вадефул по време на форум в Берлин.

Затова имаме достатъчно причини наистина да защитаваме базирания на правила световен ред, което означава също, че в свободните, демократичните и правовите държави политическата власт трябва да се въздържа от намеса в икономическата дейност на компаниите, допълни той.

Технологичният гигант изненадващо възстанови на поста му Хуанг, след като той подаде оставката заради извънбрачни връзки. Това предизвика одобрение на "Уолстрийт" и недоволство от страна на американските законодатели.

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