Увеличение на бюджета до 0.66% от БВП и конкретно увеличение с 30% на средствата за Национален фонд "Култура" и програмите на Министерство на културата поискаха от сдружение "Независим културен сектор".

"Двадесет и едно становища, 3 952 подписа и протест. Въпреки това Комисията по културата и медиите подкрепи проектобюджета за 2027 г. с 12 гласа "за", всичките от "Прогресивна България". На 19 ноември Комисията по културата и медиите подкрепи на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. с 12 гласа "за", 6 "против" и нито един "въздържал се". Всички гласове в подкрепа дойдоха от "Прогресивна България". Шестте гласа "против" бяха от опозицията", написаха от организацията в позиция.

"Само месец по-рано представители на всички парламентарни групи в комисията подкрепиха Хартата за културна политика. Ангажиментът в нея е конкретен. Делът на разходите за култура трябва да се увеличава с 0,1 процентни пункта от БВП годишно, докато достигне 1% от БВП. Сега, когато дойде време този ангажимент да влезе в бюджета, управляващото мнозинство подкрепи проект, който не изпълнява обещаната стъпка", пише още в позицията.

Преди представянето на бюджета в Комисията по кулктурата и медиите бяха внесени десетки становища, на 17 ноември беше организиран протест и десетки предствители на културата и изкуствата изложиха възраженията си в интервюта и публикации. Към 24 ноември 3 952 души са подписали декларация срещу намаляване на бюджета за култура, припомня се в позицията.

На самото заседание председателят на Комисията по културата и медиите Антон Кутев обобщи възраженията за недостига на средства, ниските възнаграждения, несигурността на културните институции и липсата на достатъчно финансиране за независимите творци. След като чу тези възражения и конкретните предложения, и въпреки тях, мнозинството гласува „за“.

Какво точно е "рекордно"?

Министърът на културата Милошев определи бюджета като "рекорден". На заседанието беше посочено увеличение от 14,1%, или над 37 млн. евро, по бюджета на Министерството на културата. Ангажиментът в Хартата обаче е към общите разходи за култура като дял от БВП.

"В интервю за БНР Диана Андреева-Попйорданова от Обсерваторията по икономика на културата посочи защо това представяне е подвеждащо. Обявените 307 млн. евро са бюджетът на Министерството на културата. "Рекордът" е в номиналната сума, а процентното увеличение е по-ниско от отчетеното в предишни години. Зад тази цифра остава хроничното недофинансиране на читалища, библиотеки, музеи и галерии на общинско ниво. Както показахме в позицията си, общите разходи по група "Култура" се увеличават с едва 5,5 млн. евро спрямо 2026 г., а делът им от БВП намалява", казва се в позицията.

Според недоволните министърът предложил този бюджет и депутатите, гласували "за", трябва да отговорят приоритет ли е сектор "Култура" за управляващите и защо вместо да се увеличават средсвата от БВП за култура - те намаляват.

"Докато министърът говори за рекорд, читалищата предупреждават, че част от тях може да затворят още в началото на 2027 г. Националната библиотека посочва недостиг от около 658 000 евро. Филмотеката търси средства, за да продължи работа по вече изграденият център за дигитализация, който отсъства изцяло в бюджета. За независимия културен сектор положението е най-тежко - след преживяната криза от 2025 година с проектите по Плана за възстановяване и устойчивост когато едва не фалираха над 300 организации - през 2026 година отново Министерство на културата постави независимите в критична ситуация, която през 2027 ще се задълбочи заради свиващия се бюджет. Това е равносметката, за която министърът и мнозинството чуха и пренебрегнаха", казват от организацията.

Какво трябва да се случи преди второто гласуване

Сдружение "Независим културен сектор" настоява Министерството на културата и депутатите от "Прогресивна България", подкрепили законопроекта, да отговорят публично:

• Как проектобюджетът изпълнява ангажимента по Хартата за културна политика?

• Как Министерство на културата разбира демократичния принцип на гражданското участие, когато остава глухо за аргументите на сектора и сляпо за проблемите, които хората в залата назоваха с конкретни числа?

• Как точно ще бъде воден диалог със сектора оттук нататък, след като досега предложенията му не намериха отражение в проектобюджета?

• Какви дълбоки реформи ще направи кабинета на министър Милошев без да има бюджет за това?

• Смята ли Програсивна България и особено Министерство на културата, че културата е държавен приоритет?

"Мнозинството имаше 12 гласа, за да подкрепи този бюджет. Очакваме да ги използва и за конкретни промени, с които да изпълни собствения си ангажимент към културата", казват още от сдружението.

Организации и институции, внесли становища:

Сдружение "Независим културен сектор", Сдружение "Български музеи", Коалиция "Будни читалища", Съюз на организациите за любителско изкуство, Българска асоциация на филмовите продуценти, Асоциация на българските анимационни продуценти, Гилдия на българските продуценти, Съюз на българските филмови дейци, Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радиосценаристите, Български национален комитет на Международния съвет на музеите (ИКОМ България), Българска национална филмотека, Българска музикална асоциация, Обсерватория по икономика на културата, Сдружение "Фабрика за идеи", Асоциация за свободен театър, Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала", Асоциация на сценографите в България, Съюз на артистите в България, Сдружение "Филмаутор", Фондация за интегрално изкуство и Народно читалище "Напредък – 1912".

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