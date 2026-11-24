Властите в Иран наказаха известната певица Парасту Ахмади, както и четирима членове на нейната музикална група и филмовия ѝ екип: всеки от тях получи по 74 удара с камшик. Причината за наказанието беше, че Ахмади е излязла на сцената без хиджаб.

По информация на адвокатите, наказанието е било наложено в град Кум, където през 2024 г. се е провел концерт, излъчен наживо в YouTube канала на певицата и привлякъл вниманието на властите, съобщи Би Би Си.

Тогава 29-годишната Ахмади е излязла на сцената с рокля с открити рамене, а главата й не била покрита. Иранските закони забраняват на жените да пеят публично и изискват от тях да носят хиджаб и дрехи, които закриват тялото.

През юни тази година наказателният съд в Кум призна Ахмади и още осем души за виновни в „оскърбяване на обществения морал“ чрез публикуване на „непристойни и неприлични материали“. Обвиняемите отхвърлиха обвиненията.

Бичуването не беше публично. Освен 74 удара с камшик, на осъдените за две години е забранено да записват видео- и аудиоматериали, както и да напускат страната.

В края на септември апелативният съд в Кум отхвърли жалбите на обвиняемите и остави присъдата в сила, съобщиха техните адвокати.

Нарушение на забраната за изтезания

Присъдата предизвика вълна от осъждане от страна на ирански дейци на изкуството и правозащитници. Те подчертаха, че бичуването представлява жестоко, нечовешко и унизяващо достойнството наказание, което нарушава международната забрана за изтезания.

„Направихме всичко възможно, за да постигнем отмяна на присъдата или поне смекчаване на наказанието, или отлагане на изпълнението му, но нищо не се получи“, каза един от адвокатите. „Служителите на съответното поделение настояха наказанието да бъде изпълнено незабавно“.

Реформисткият ежедневник Etemad, позовавайки се на друг адвокат от защитата, Мостафа Нили, посочи имената на четиримата мъже, които бяха бичувани заедно с Ахмади. Това са Сохейл Фагих-Насири, Амин Тахери, Амирали Пирния и Мохсен Лашкари.

„Бичуването на Парасту Ахмади за това, че пее и се облича така, както смята за нужно, е очевидно нарушение на основните ѝ права и тревожен знак за решимостта на иранските власти да потискат свободите на жените и да наказват жестоко всеки, който смее да предизвика техните дискриминационни закони и политики“, заяви Бахар Гандехари, директор по правозащитната дейност на базирания в САЩ Център за човешки права в Иран (CHRI).

Според иранското законодателство, основано на приетата в страната интерпретация на шериата, жените и момичетата, достигнали полова зрялост, са задължени да покриват косите си с хиджаб и да носят дълги, свободни дрехи, които скриват очертанията на фигурата.

Стотици смъртни присъди

През 2022 г. Иран беше обхванат от масови протести след смъртта на арестуваната 22-годишната кюрдска девойка Махса Амини. През септември същата година тя беше задържана от полицията на нравите в Техеран за „неправилно“ носене на хиджаб.

По време на националните демонстрации срещу духовните власти жените изгаряха кърпите си или ги размахваха във въздуха. При потушаването на протестите силовите структури убиха стотици. Оттогава много жени и момичета в Иран спряха да покриват косите си на обществени места като знак на открито неподчинение. Властите отговаряха с периодични вълни от арести, предупреждения, затваряне на предприятия и други ограничителни мерки.

През януари тази година хиляди загинаха, а десетки хиляди бяха арестувани, когато силовите структури потушиха нова вълна от масови антиправителствени протести. Този път поводът за протестите беше икономическата криза в страната.

След като в края на февруари тази година САЩ и Израел започнаха война срещу Иран, иранските власти започнаха да прилагат още по-активно смъртното наказание срещу участниците в протестите.

По данни на базираната в Норвегия правозащитна организация Iran Human Rights, са били екзекутирани поне 39 мъже, осъдени за участие в януарските протести, и още двама — за участие в протестите през 2022 г.

Освен това властите екзекутираха 16 души, за които се предполага, че са свързани със забранени опозиционни групировки, и още 17 души — за шпионаж или сътрудничество с чужди държави.

Още 121 участници в януарските протести, включително шест жени и петима непълнолетни по време на предполагаемите престъпления, са осъдени на смърт и чакат изпълнението на присъдите си.

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