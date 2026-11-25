Лидл България продължава участието си в „Кошница с грижа“ - съвместната инициатива с правителството на Република България. От 23 ноември до 20 декември веригата предлага нова селекция от 32 продукта, намалени с минимум 15%. За Lidl това е седмото издание на кампанията и включва основни хранителни продукти, които присъстват в ежедневното меню на всяко домакинство, както и стоки за бита. Част от артикулите в кошницата са произведени в България - от партньори на веригата в София, Ловеч, Стара Загора, Монтана, Горна Оряховица и с. Стряма.

В новото издание на „Кошница с грижа“ клиентите могат да намерят разнообразни продукти, като прясно и кисело мляко, сирене, месо и колбаси, плодове и зеленчуци, варива, тестени изделия, напитки. Сред артикулите с най-атрактивни отстъпки се открояват фузили „Combino“ (500 г) с 31% намаление на цена от 0,42 евро, мляно кафе „Bellarom“ (250 г) с 23% отстъпка за 2,29 евро, топено сирене „Pilos“ (100 г) с 22% намаление за 0,79 евро, салата Литъл Джем (3 бр.) с 21% отстъпка за 1,40 евро, зелени ябълки с 20% намаление за 0,99 евро/кг и пълнозърнести или пшенични джоб питки (420 г) с 20% отстъпка за 1,59 евро.

В кошницата са включени още прясно мляко „Pilos“ 3% масленост (1 л) за 1,19 евро (-16%), мляно месо смес „Порция свежест“ (600 г) за 3,69 евро (-17%), кренвирши от пилешко месо (1 кг) за 2,15 евро (-15%), тутманик (200 г) за 1,09 евро (-19%), както и ориз „Krina“ (800 г) за 2,09 евро (-16%) и лютеница (580 г) за 1,19 евро (-19%).

Предложенията се допълват от основни продукти за домакинството - препарат за съдове „W5“ (1,5 л) на цена от 0,99 евро (-18%), белина „W5“ (1 л) за 0,89 евро (-16%) и течен сапун „Emily“ (500 мл) за 0,64 евро (-15%).

Още възможности за спестяване в Lidl

„Кошница с грижа“ стартира през юни 2026 г. с ангажимента на всеки четири седмици да предлага минимум 30 основни продукта на намалени цени. Инициативата допълва останалите възможности за пазаруване на по-ниски цени в Lidl - регулярните седмични промоции в брошурата на веригата, специалните предложения в Lidl Plus и различни месечни ценови акции. От март 2025 г. до ноември 2026 г. компанията е реализирала 18 такива кампании, сред които „Сваляме цените“ - активна и в момента със 100 продукта с до 50% отстъпка, „Подаряваме ти ДДС-то” и „Трайно ниски цени“.

През седмицата от 23 ноември допълнителните предложения с по-изгодни цени обхващат намалени месо и колбаси, млечни продукти, хляб и тестени изделия, консервирани храни, както и сезонни плодове и зеленчуци. Сред възможностите за спестяване са по-големи опаковки, предложения „Двойно повече“, трайно ниски цени на избрани плодове и зеленчуци, акцията „Сваляме цените“, специални оферти в рамките на Lidl Black Week и още.

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