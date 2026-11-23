Европейският съюз подготвя нов, още по-мащабен удар по руската икономика и влиянието на Москва в Европа. В 22-рия пакет санкции Европейската комисия предлага да изключи още 60 руски банки от SWIFT, да забрани визи за бивши руски бойци до територията на ЕС и участието на руски отбори и спортисти в европейски състезания.

За първи път се предлага санкциите да обхванат и електроенергийния сектор на Русия. Предвижда се още забрана граждани на Европейския съюз да заемат ръководни постове в руски компании, визова забрана за бивши руски военнослужещи, както и забрана руски отбори и спортисти да участват в състезания на територията на Европейския съюз.

"Напоследък наблюдаваме ескалация на неконвенционални кинетични действия от страна на руски агенти в Европа. И тази забрана е част от нашия отговор", каза фон дер Лайен.

По думите ѝ бившите руски бойци представляват риск за сигурността на Европа и "не може да им се позволи да се движат свободно из нашите страни".

Още 60 руски банки ще бъдат изключени от системата SWIFT. Предвидени са и строги мерки срещу крипто- и платежните мрежи, като в санкционния списък ще бъдат включени и трети държави, които помагат на Русия да заобикаля санкциите.

"Разширяваме забраната за енергийни услуги, така че нито едно европейско дружество да не може да помага на Русия при изграждането, експлоатацията или ремонта на нейната енергийна инфраструктура и по-специално на нейните нефтопреработвателни заводи. За първи път тази забрана обхваща и услугите, свързани с електроенергията. По отношение на руския "сенчест флот" включваме в списъка още над 70 кораба. Предлагаме също така да се забранят всички танкери, които са застраховани в Русия", посочи Фон дер Лайен.

Европейци няма да могат да участват в ръководните органи на руски фирми. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен подчерта, че в икономическите отношения с Русия не може да има "бизнес както обикновено", а спортните събития не бива да се превръщат в трибуна за пропаганда. По думите ѝ се въвежда забрана за участието на руски отбори и спортисти под националния флаг във всички състезания в ЕС, както и за показването на официални руски символи. Освен това ще бъдат ограничени финансовите потоци от руски спонсори към европейски спортни и културни организации, а за руски граждани ще се въведат ограничения да заемат постове в управата на спортни федерации, базирани в Европа.

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