Руският президент Владимир Путин възложи до края на годината да бъде утвърдена програма за строителство на центрове за обработка на данни в региони с развита въгледобивна промишленост, съобщава прессслужбата на Кремъл.

Става дума за Кемеровска област и Република Саха. Чиновниците трябва да разработят и реализират съответната програма, като ежегодно се отчитат пред Путин. Първият доклад трябва да бъде направен още до 15 януари.

Кузбас и Якутия са далеч от линията на фронта, а украински дронове почти не достигат там, но смисълът на възложеното от Путин вероятно не е в това. На него му е харесала идеята за изграждане на подземни или „дълбоко разположени“ дата центрове.

През октомври с такава идея се изяви губернаторът на Кемеровска област Иля Середюк. Той предложи да се строят ЦОД-ове в изчерпани въглищни кариери, като там се изградят „няколко етажа надолу“. Това не само ще помогне да се защитят дата центровете, но и ще позволи да се намалят разходите на въгледобивните компании. Още тогава беше отбелязано, че това ще е скъпо и неудобно от логистична гледна точка.

По-късно идеята беше подкрепена в Министерството на цифровото развитие. В края на октомври ведомството одобри и разпрати препоръки за защита на центровете за обработка на данни, съобщи „Комерсант“. Дата центровете бяха разделени на три категории според значимостта им — с държавно, регионално и корпоративно значение. В първоначалната версия на документа се казваше, че за центровете от първа категория е „препоръчително подземното разположение“.

През ноември стана известно, че „Ростелеком“ и „Норникел“ вече водят преговори за създаване на първите подземни ЦОД-ове. По думите на един от топмениджърите на компанията, такива обекти се разглеждат като „най-защитените“, но ще са поне с 30–40% по-скъпи от наземните

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