Москва вероятно подготвя изстрелването на спътник с ядрена бойна глава, способен да извади от строя хиляди сателити. Подобна операция би застрашила комуникациите, навигацията и военната инфраструктура на западните държави.

Русия може да изведе в околоземна орбита спътник с ядрено оръжие още през следващите седмици. За това предупреждават западни разузнавателни служби, чиито оценки са цитирани в "съвместно разследване на германските телевизии WDR и NDR и вестник Süddeutsche Zeitung", публикувано на 23 ноември 2026 г. Информацията беше разпространена и от агенция "Reuters".

Според разузнавателните данни апаратът, носещ името ''Спутник-S'', е сглобен преди няколко години и се съхранява в Московска област. Германското военно космическо командване допуска, че изстрелването може да се осъществи още през декември 2026 г., след което спътникът би могъл да бъде приведен в оперативна готовност за кратко време.

Още в началото на ноември представители на няколко държави от НАТО са получили предупреждения за възможно изстрелване в рамките на 60 дни. Германските въоръжени сили са информирали министъра на отбраната Борис Писториус и други представители на правителството.

Подробностите са публикувани и от украинското военно издание "Militarnyi".

Към момента обаче няма независимо потвърждение, че въпросният спътник действително е оборудван с ядрена бойна глава, нито че Москва е взела окончателно решение за изстрелването му.

Ядрен взрив в Космоса може да парализира спътниковите комуникации

Официална компютърна визуализация на американски спътник от програмата GSSAP, предназначена за наблюдение и проследяване на обекти в околоземното пространство.

За разлика от традиционните ядрени оръжия, предназначени за унищожаване на наземни цели, предполагаемата руска система би била насочена срещу космическата инфраструктура.

Ядрена експлозия в околоземна орбита може да предизвика интензивно радиационно въздействие, способно да повреди или унищожи голям брой спътници. Допълнителна опасност представляват електромагнитните ефекти и образуването на радиационни пояси, които могат да застрашат космически апарати продължително време след взрива.

Както съобщава украинското издание ''Украинска правда'', командващият Космическото командване на САЩ генерал Стивън Уайтинг предупреждава, че при подобен сценарий приблизително една трета от спътниците в ниска околоземна орбита могат да бъдат извадени от строя през първите часове или дни. През следващите месеци пораженията биха могли да засегнат и останалите апарати.

Това би поставило под заплаха не само военните комуникации, но и редица системи, от които зависи съвременното общество - GPS навигацията, телекомуникациите, метеорологичните наблюдения и технологиите, използвани във финансовия и енергийния сектор.

Генерал-майор Армин Флайшман от германските структури за кибер- и информационни операции предупреждава, че последствията за Германия биха могли да включват прекъсвания на електрозахранването и сериозни смущения в комуникациите и навигацията.

Заплаха и за украинската отбрана

Една от потенциалните цели на подобно оръжие са спътниковите мрежи, които осигуряват комуникации и разузнавателна информация на западните армии.

Особено значение има системата Starlink на американската компания SpaceX, която украинските въоръжени сили използват активно от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

Спътниковата комуникация има ключова роля за координацията между подразделенията, управлението на безпилотни системи и поддържането на връзка в райони, където наземната инфраструктура е унищожена.

Както припомня "Reuters", американски представители предупреждават от години, че Москва разработва ядрена противоспътникова система, способна да унищожава цели спътникови мрежи, включително инфраструктурата на Starlink.

Според западни експерти русия би могла да се стреми към временно военно предимство чрез нарушаване на космическата инфраструктура, от която НАТО и САЩ са силно зависими. Подобен взрив обаче не би засегнал избирателно само западните спътници и би представлявал опасност и за други държави, включително за самата Русия.

Вашингтон предупреждава за руската програма от години

Съмненията относно разработването на руско ядрено оръжие за Космоса не са нови.

Според разследването на германската обществена медия ARD още през февруари 2023 г. американските разузнавателни служби са отправили вътрешни предупреждения за руски разработки, свързани с разполагане на ядрено оръжие в Космоса. През февруари 2024 г. заплахата става публично известна.

Вниманието на западните служби е насочено и към руския спътник ''Космос-2553'', изстрелян на 5 февруари 2022 г., само няколко седмици преди началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

Апаратът се намира в необичайна орбита, приблизително на 2000 километра над Земята, където радиационните условия са особено тежки.

Както съобщава "UNITED24 Media", германското разузнаване подозира, че ''Космос-2553'' може да е използван за изпитване на електроника и нейната устойчивост на радиацията, която би възникнала при ядрен взрив в Космоса. Москва представя спътника като научноизследователски апарат.

През октомври 2026 г. американската Агенция за военно разузнаване (DIA) публикува оценка, според която Русия разработва спътник, предназначен да носи ядрено оръжие.

Подобно разполагане би нарушило международното право

Изстрелване на руска ракета „Союз“ от космодрума Байконур. Архивен кадър, илюстриращ руската космическа програма.

Извеждането на ядрено оръжие в околоземна орбита би представлявало нарушение на Договора за Космоса от 1967 г., по който страна е и Русия.

Международното споразумение забранява разполагането в орбита около Земята на обекти, носещи ядрени оръжия или други оръжия за масово унищожение.

Това прави евентуалното изстрелване на ''Спутник-S'' не само военна заплаха, но и сериозно предизвикателство пред международната система за контрол върху въоръженията.

В отговор на въпросите на германските журналисти руското посолство заявява, че не разполага с информация за описаните приготовления, и определя обвиненията като част от пропагандна кампания срещу Москва. Позицията е цитирана от германската обществена телевизия WDR.

Междувременно в Европейския съюз продължават дискусиите за укрепване на защитата на европейската космическа инфраструктура. Както отбелязва "Украинска правда", седем държави членки са настояли предложената инициатива за европейски космически щит да бъде насочена към защитата на космическите системи на ЕС, като военните способности останат под национален контрол.

Появата на подобно оръжие би означавала ново измерение на ядреното противопоставяне. Космическата инфраструктура отдавна е част от съвременните военни операции, но възможността за използване на ядрен взрив срещу нея създава риск от последици далеч извън границите на който и да било военен конфликт.

Засега информацията за непосредствено предстоящо изстрелване остава разузнавателна оценка, а не потвърден факт. Самото съществуване на предупрежденията обаче показва колко сериозно западните служби оценяват потенциалната заплаха.

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