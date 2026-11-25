Полицията издирва 78-годишната Соня Кузманова Панева от Сливен, която е в неизвестност от 23 ноември.

Жената живее сама в Сливен, но е напуснала дома си. Възможно е да е дезориентирана, съобщиха от полицията.

Издирваната жена е на видима възраст, отговаряща на реалната - 75-80 години, с права, дълга и прошарена коса. Посещавана е от нейни близки всеки ден, но не са я открили на 23 ноември в дома ѝ.

От Областната дирекция на МВР призовават, ако някой разполага с информация за жената, да подаде сигнал на тел. 089 846 0048 - Динко Динев, служител в сектор „Криминална полиция" към Районното управление в Сливен.

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