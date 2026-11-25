Бащата на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл официално е обвинен в притежание на изображения със сексуално насилие над деца, предадоха световните агенции, като се позоваха на съдебни документи.

Според внесените в съда документи в щата Калифорния Томас Маркъл-старши съзнателно е притежавал фотографски негативи на 35-милиметров филм, съдържащи детска порнография.

Очаква се той да се яви пред съда в Лос Анджелис през следващите седмици.

Маркъл-старши беше задържан от агенти на Федералното бюро за разследване (ФБР) на 6 ноември, след като те иззеха голямо количество материали от две складови помещения в Лос Анджелис, които той наемал в продължение на близо две десетилетия.

Старши е станал обект на разследване, след като миналия месец синът му Томас Маркъл-младши подал сигнал срещу него в полицията във Филипините и във ФБР. По думите му той открил незаконни изображения сред вещите на баща си в град Себу.

Маркъл-младши заявил пред вестник „Сън“, че е уведомил властите и за складовите помещения в Лос Анджелис.

В момента баща му е задържан във Флорида.

След като първоначално беше освободен под гаранция с определени условия, 82-годишният мъж беше задържан отново само няколко дни по-късно, след като свалил електронната гривна за наблюдение.

След психиатрична оценка е преценено, че той е в състояние да бъде изправен пред съда.

Лекарката, извършила оценката, е посочила, че според нея той симулира, като преувеличава липсата си на спомени или разбиране за повдигнатите обвинения, за да избегне наказателно преследване.

Прегледът бе разпореден от съдия във Флорида след ареста му по-рано този месец.

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