Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се опитва да прокара назначение на нов зам. главен прокурор, точно преди новият ВСС да е встъпил в длъжност, съобщават "Сега" и разследващият сайт Bird.

И.ф. обвинител №1 Магдалена Лазарова е внесла предложение върховната прокурорка Маринела Тотева да стане заместник главен прокурор. По данни на "Сега" братът на Тотева е Тихомир Тотев - в момента депутат от управляващата "Прогресивна България". Синът ѝ и снаха ѝ също са в прокуратурата. Синът на Тотева - Панайот Газдов, който е прокурор в Софийската районна прокуратура, присъства в обявения дневен ред за утрешното заседание на Прокурорската колегия: предложен е за повишение в ранг на апелативен прокурор.

Предложението за Тотева е мотивирано с многото работа и непопълнен щат за заместници на главния прокурор. Преди ден комисията по атестирането на колегията е разгледала и одобрила искането на Лазарова.

Маринела Тотева е завършила първо Педагогическия институт в Плевен и няколко години е била педагог в детска градина. После завършва и право в Югозападния университет и влиза в магистратурата. През 2011 г. от Софийската окръжна прокуратура е прехвърлена директно във върховната.

На изборите за Висш съдебен съвет Тотева беше издигната от 20 прокурори за член на съвета. На първия тур за нея гласуваха 62-ма магистрати, а на втория – едва 22-ма от гласували 1308 прокурори.

По данни на Инициатива "Правосъдие за всеки" при първоначалното си назначаване в прокуратурата през 2018 г. Панайот Газдов не получава предпочетените от него места, сред които на първо място е Софийската районна прокуратура, и е назначен в Районна прокуратура – Добрич.

Само година и половина по-късно, по негова молба, е командирован именно в СРП, където остава близо 4 г., преди през 2024 г. да бъде преместен там за постоянно. Следват командирования на по-високо ниво – в Окръжна прокуратура – София през 2025 г. и в Софийската градска прокуратура през 2026 г. Към момента Газдов не присъства в регистъра на командированите прокурори.

Прокурорската колегия да отложи назначенията на заместници на административни ръководители и преназначаването на магистрати, а Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) да отложи разглеждането на предложенията за командироване, включително във Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба. За това настоява Управителният съвет на Независимото сдружение на българските прокурори в общо становище до колегията и комисията.

Прокурорската организация припомня, че с избора на представителя на следователите на 21 ноември бяха попълнени всички места за изборни членове на новия ВСС. Според НСБП приемането на решения с траен кадрови ефект преди встъпването на новия съвет нарушава закона.

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