Британският премиер Анди Бърнъм заяви, че би било „немислимо“ Обединеното кралство да се присъедини отново към ЕС без нов референдум, и отрече новото му споразумение с блока да е „прелюдия“ към второ гласуване по въпроса, съобщи Independent.

В обръщение към Камарата на общините и в отговор на въпроси от депутати за споразумението, подписано на миналогодишната среща на върха между Великобритания и ЕС, премиерът каза: „Няма да се занимаваме с Европа“, в тон, напомнящ този на един от предшествениците му Дейвид Камерън на Конференцията на Консервативната партия през 2006 г.

На запитване на консервативния депутат сър Бърнард Дженкин дали може да бъде „ясен и категоричен“, че би било „немислимо“ Великобритания да се присъедини отново към ЕС без друг референдум, Бърнъм отговори: „Да, би било немислимо.“ Освен това „Бащата на Камарата“ сър Едуард Лий предупреди, че „искреното желание“ на Бърнъм да се присъедини отново към ЕС може да застраши съюза, като отваря отново въпроса за референдумите.

Премиерът отговори, че това не е прелюдия към нищо. Само прагматичен подход и ще продължи да бъде такъв.

„Ако е в националния интерес на Великобритания, ще го препоръчам на тази Камара. Ако не е, тогава няма да го направя. Тук няма фиксирано мнение. Няма фиксирана дестинация. „Европа може да се промени отново през следващата година или година и половина и очевидно ще трябва да следим как животът се променя. Но там, където Великобритания може да постигне напредък, разбира се, че трябва да постигаме напредък“, добави Бърнам.

Преди време той обвини предшествениците си, че са „затънали в миналото“, докато защитаваше решението си да отвори отново дебата за Брекзит и да преосмисли дали Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към ЕС.

Миналата седмица на срещата на върха в Брюксел бяха постигнати споразумения за износа на храни и селскостопански продукти, търговията с емисии и схема за младежки обмен.

Даунинг стрийт заяви, че сделката ще „облекчи тежестта върху пазаруващите“, но не може да гарантира, че цените ще паднат. Риши Сунак обаче стана шестият бивш премиер — заедно с лорд Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс и Тони Блеър — който постави под въпрос дали дебатът за Брекзит трябва да бъде отворен наново.

Бърнъм не показа съжаление и ги обвини, че са „ни поставили в тази ситуация“ с поредица от лоши решения за Брекзит.

„Не съм сигурен, че ще слушам тези хора, защото те оставиха Великобритания с лоша сделка за Брекзит, която през последното десетилетие навреди на растежа, повиши разходите за живот, намали възможностите за младите хора и, разбира се, ограничи амбициите ни да контролираме имиграцията. Те са затънали в миналото, защото не могат да се изправят пред лошата сделка, която са сключили. Те просто казват: „О, оставете го, останете в миналото.“ Е, аз не съм премиер, който ще остане затънал в миналото. Искам да поведа Великобритания напред към по-надеждно бъдеще“, бе категоричен Бърнам.

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