„Булгаргаз“ изпрати писмо до „Топлофикация София“ (и до всички компетентни институции) с настояване до 31 декември двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро.

Фактурите са за природен газ, доставен през 2024 г., а сроковете на погасителната давност за вземанията по тях изтичат през 2027 г. Към момента общият дълг на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ е в размер от 971 млн. евро.

Със споразумението „Топлофикация София“ следва изрично да признае задълженията си, с което да се прекъсне погасителната давност. Писмото е последната покана на „Булгаргаз“ за извънсъдебно уреждане на задълженията. Ако до края на годината споразумението не бъде подписано, общественият доставчик ще пристъпи към поетапно предявяване на съдебни искове за събиране на вземанията си.

Това ще генерира допълнителни съдебни разноски за сметка на „Топлофикация София“, които ще надхвърлят 12 млн. евро.

В писмото си „Булгаргаз“ отново настоява в срок до 5 декември 2026 г. да получи пълната информация за финансовото и ликвидно състояние на „Топлофикация София“, включително 13-седмична прогноза за паричните потоци и уточнен график на плащанията.

Дружеството е поискало тази информация с писмо преди повече от месец и до момента няма отговор.

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