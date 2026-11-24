Пилот-любител в турския окръг Аксарай в Централен Анадол е изгорил демонстративно три свои парапланера на обща стойност около 400 000 турски лири (около 7500 евро), след като бил изоставен от приятелката си заради прекалената си отдаденост на своето хоби, пише вестник „Акит“.

Според изданието 34-годишният Мустафа Оман Кютгюл, който лети с парапланер от 12 г., е имал близо три годишна връзка и е подготвял годеж и сватба с любимата си. По думите му обаче двамата често са спорели заради времето, което той прекарва във въздуха и в тренировки. Отношенията им приключили окончателно, след като младата жена му заявила, че не отдава на нея същото значение като на парапланеризма.

След раздялата Кютгюл е решил да се откаже от спорта и е запалил трите си парапланера в подножието на връх Хасандаг в близост до Аксарай.

„Взех решение да изгоря парапланерите си. Тук не изгорих само тях, но и миналите си грешки. Любовта ме приземи“, заяви пред медии Кютгюл. Той добави, че въпреки раздялата би искал приятелката му да се върне при него, отправяйки призив: „Никога не поставяйте хобитата си над любимите си хора“, цитира думите му „Акит“.

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