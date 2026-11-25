Над 1000 души излязоха на протест в центъра на Варна в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев.

Поводът е решението на Общинската избирателна комисия във Варна, която късно в понеделник прекрати предсрочно правомощията на Коцев с 20 гласа "за" и 6 "против".

Протестът е под надслов "Варна е свободен град! Срещу мутрите, които свалиха кмета на Варна".

Варненци се събраха на площад "Стефан Стамболов" - пред сградата на Общината.

"Да дадем пример на цяла България, че Варна може да се пребори за демокрацията и да изхвърли всички мутри в страната. Да дадем пример колко свободни можем да сме като граждани. Аз съм готов да платя цената да не съм кмет, стига мафията да бъде изхвърлена" - заяви пред събралото се множество Благомир Коцев.

Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Румене, чия е Варна?", "В Община Варна - с костюми, а не с дънки".

Към 18:30 ч. множеството се отправи към сградата Capitol, строена от Даниел Славов - Дънката.

Там демонстрантите скандираха "Искаме си Варна" и "Дънка, вън!".

Снимки: Елица Мартинова - OFFNews

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