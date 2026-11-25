Около 9000 домакинства в Одеска област Украйна останаха без ток в сряда сутринта след нощен удар. Русия промени тактиката си и нанася удари по електропреносната система на Украйна, а не само по електроцентралите, предаде Ройтерс.

В Одеска област 60% от подстанциите са били атакувани, като за това съобщава местният ръководител на електроразпределителната мрежа на Донбаската горивно-енергетична компания (ДТЕК), цитиран от британската агенция.

Одеса е най-голямото пристанище на Украйна и врата за износа ѝ на зърно към останалия свят. Така градът отдавна е мишена на руски атаки с дронове и ракети. "Първоначално Русия се стремеше да унищожи мощностите за производство на електроенергия, но Украйна се научи да ги възстановява бързо", обясни Дмитро Григориев, местният ръководител на ДТЕК, която е най-голямата частна енергийна компания в Украйна.

„Те (руснаците) продължават да променят тактиката си, като атакуват опорните мрежи в опит изобщо да попречат на електроенергията да достигне до нашия град“, добави Григориев, като имаше предвид основните електропроводи между регионите в Украйна.

В края на миналата седмица Москва предприе мащабна атака срещу енергийната система на Украйна. Руските атаки причиниха масови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването в Одеса преди зимното застудяване, предаде още Ройтерс. Тази нощ Русия отново е поразила обекти на ДТЕК, съобщиха още местните власти.

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