Кремъл отказа да коментира съобщенията, че до 700 000 руски войници са загинали по време на почти петгодишната офанзива срещу Украйна, съобщи Франс прес.

Собствените данни на Москва показват между 470 000 и 700 000 убити военнослужещи във войната. Това разкрива анализ на огромен масив от хакнати данни на официалната статистическа агенция на Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в сряда на въпрос за новите публикации, че „единствената институция, която може официално да оповестява данни за загубите, е Министерството на отбраната на Руската федерация“.

По-рано този месец хакери от две антикремълски групи – беларуските „Киберпартизани“ и проукраинската организация Silent Crow – публикуваха стотици хиляди записи. Хакерите твърдят, че са придобили записите чрез атака срещу базата данни на руската федерална статистическа служба „Росстат“.

Като анализираха непубликуваните данни за причините за смъртта сред руските граждани през последните пет години, няколко международни медии посочиха, че информацията разкрива близо 500 000 потвърдени загинали войници.

Отделен анализ на забранените в страната независими руски издания „Медуза“ и „Медиазона“ посочва, че след включването на военнослужещите, водени като „безследно изчезнали“, броят на жертвите може да достигне 700 000 души. За тях "изчезналите" масово се смята, че са убити, но все още не са регистрирани като такива, уточнява още АФП.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи през февруари, че около 55 000 украински войници са били убити – макар че и тази цифра се смята за занижена, допълва Франс прес.

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