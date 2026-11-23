Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна и се разграничи от гласуването им във връзка с мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

"Борисов е категоричен, че ГЕРБ не търси служебна победа в морската столица и не желае името на партията да бъде свързвано с действия, които биха променили резултата от мажоритарния избор на варненци", пишат от ГЕРБ в позиция във Фейсбук.

От партията припомнят, че още на 22 ноември 2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ, след консултации с Борисов, е взела единодушно решение да препоръча на членовете на ОИК – Варна, излъчени от квотата на партията, да гласуват против отстраняването на Коцев.

"С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Същата препоръка получиха и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ - да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна", допълват от парията.

Въпреки това гласуването на представителите на партията в комисията е предизвикало реакцията на Борисов, който е поискал те да напуснат постовете си.

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