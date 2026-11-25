Главните герои от аферата Кумгейт в Хасково са арестувани. Става дума за осем души - петима общински съветници от ГЕРБ и трима от най-мощните финансово местни бизнесмени. Цялата компания е от близки съратници на Делян Добрев, а арестът им е по искане на Европейската прокуратура в София

За тях се подозира, че са сформирали на престъпна организация за измама на бюджета на ЕС със средства, отпуснати на община Хасково, съобщава европрокуратурата на официалния си сайт.

Сред задържаните заподозрени има петима общински съветници и трима представители на частни фирми. Извършени са претърсвания в общината, в къщите на заподозрените и в помещенията на дружествата. Иззети са златни монети и пари в брой (135 000 евро и 9 000 щатски долара), както и документи, мобилни телефони и компютри.

По информация на OFFNews всичките арестувани общински съветници са от ГЕРБ. Става дума за Даниел Гаргов, Делян Делчев, Петър Николов, Георги Георгиев и Цвети Лалов.

В ареста им правят компания знаковите хасковски бизнесмени от Кумгейт Тенчо Лилянов, Бойчо Пехливанов и Величко Минев, известен като "червения полковник", чийто син Иван Минев съвсем доскоро бе депутат от партията на Бойко Борисов.

Въпреки явната политическа връзка с ГЕРБ обаче запознати с хасковските дела твърдят, че както на изборите на 12 април, когато дойде на власт Румен Радев, така и на президентския вот, същите хора са осигурили десетки хиляди гласове за Прогресивна България и за Илияна Йотова.

Разследваните престъпления датират от 2021 г. и се смята, че са продължили и до днес. Действията на заподозрените може да е причинило загуби в размер на над 70 милиона евро за бюджета на ЕС, твърдят още от европрокуратурата.

Държавните служители са участвали в инициирането на процедури за изпълнение на няколко проекта, по които общината е бенефициент, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Някои от тези проекти включват строителни работи в рамките на общината, включително изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства. Друг е свързан с инсталирането на системи за възобновяема енергия.

Въз основа на разследването договорите са били възложени на дружества, чието управление или представителство е включвало едни и същи държавни служители, съвместно или поотделно, заедно с други лица, действащи като управители на дружества.

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