Премиерът Румен Радев заяви, че не одобрява начина, по който Общинската избирателна комисия във Варна е отстранила кмета Благомир Коцев. По думите му свалянето на кметове по този ред е подмяна на вота на гражданите.

"Разбира се, пред господин Коцев (бел.ред. остранения кмет на Варна Благомир Коцев) има редици въпроси, касаещи и Баба Алино, и друго незаконно строителство, но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин. Защото има такива проблеми в много български общини, и ако започнем с Общинската избирателна комисия да сваляме кметовете един след друг, това означава, че ние подменяме вота на българските граждани. Затова аз очаквам партиите, които имат членове в тази Общинска избирателна комисия, много ясно да заявят своите мотиви за отстраняването на господин Коцев от кметския пост".

По думите му, това "не е най-добрият подход" и трябва да са ясни мотивите. Според Радев въпросите за мотивите трябва да бъдат отправени към партиите, които имат членове в ОИК – Варна и са гласували за решението, тъй като от "Прогресивна България" нямат представители в Общинската избирателна комисия във Варна.

"Не одобрявам. Да, той дължи отговор на много въпроси, но аз не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите", каза премиерът.

По темата за акциите срещу фалшивите ТЕЛК решения Радев заяви, че правителството организира цялостен подход към проблема. По думите му злоупотребите натоварват прогресивно бюджета всяка година и действат деморализиращо на обществото, когато здрави хора ползват привилегии за сметка на реално нуждаещите се.

Относно предстоящото първо четене на бюджета в парламента тази седмица Радев заяви, че управляващите са отворени за разумни и аргументирани предложения от опозицията между двете четения, стига те да отчитат целия бюджет и да посочват откъде да дойде финансирането в рамките на заложения финансов лимит.

"По отношение на критиките, аз съм казал, че повече няма да се оправдаваме с предишни управления. Но аз бих ги посъветвал, когато те отправят своите критики, да си спомнят какво са правили, за да бъде днес бюджетът в това състояние", каза още Радев.

Що се отнася до избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, премиерът изрази очакване членовете и от парламентарната, и от професионалната квота ясно да осъзнават отговорността си пред върховенството на правото и обществото, за да се възстанови чувството за справедливост. По повод твърденията за договорки при избора той отвърна, че критериите са били ясни, а най-важното е, че парламентът най-сетне е успял да осъществи отлаганата от години смяна на ВСС.

Следете новините ни в :