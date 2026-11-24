Върховният пратеник на Съвета за мир Николай Младенов се срещна с руския външен министър Сергей Лавров в Москва, за да обсъдят усилията за възстановяване на опустошената от войната ивица Газа, предава БГНЕС.

„Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Русия има важна роля в подкрепата на този процес“, написа Младенов в социалната мрежа X.

Той посочи три основни приоритета, обсъдени по време на срещата.

„Първо, примирието трябва да се запази и всички страни трябва да изпълняват ангажиментите си. Второ, палестинското управление в Газа трябва да бъде надеждно, отговорно и свързано с по-широка политическа перспектива. Трето, сигурността и възстановяването трябва да напредват заедно, защото нито едното, нито другото може да бъде устойчиво без другото“, заяви Младенов.

Израел настоява „Хамас“ да се разоръжи напълно, преди да изтегли каквито и да било свои войски. Планът на Съвета за мир обаче предвижда постепенно и взаимно изтегляне на силите успоредно с разоръжаването на палестинската групировка.

След Москва Младенов трябва да посети Япония, която се разглежда като друг потенциален голям донор на Съвета за мир.

Подкрепяният от САЩ орган изпитва сериозен недостиг на средства за изпълнението на проектите си през първите шест месеца, чиято стойност се оценява на около 2,45 млрд. долара.

Междувременно Съветът за мир засилва публичните си критики към Израел. През почивните дни старшият съветник Джош Грюнбаум даде няколко интервюта, в които заяви, че непреклонната позиция на Израел пречи на контролирания от САЩ орган дори да провери готовността на „Хамас“ да предаде оръжията си.

Той предупреди, че ако скоро не бъде постигнат напредък, Съветът за мир няма да има друг избор, освен да върне на ООН мандата за надзор върху следвоенното възстановяване на Газа.

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