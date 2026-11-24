Управляващите получиха звучен шамар от Европейската комисия заради Бюджет 2027. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод препоръката на Брюксел да бъде наложена глоба на България за неизпълнение на процедурата за свръхдефицит.

"Заради некадърността на правителството и на финансовия екип България ще трябва да плати 25 милиона евро глоба. Само да кажа, че 25 млн. евро не се намериха, за да може да се оправят заплатите на лекарите", каза Василев.

За съжаление, глобата е най-малкият проблем, допълни бившият финансов министър. По думите му този бюджет води икономиката към рецесия, а цената ще платят българските граждани.

"Изтеглете трите закона за бюджета. Преработете ги из основи и внесете компетентен бюджет, който не води икономиката към крах", призова управляващите Асен Василев.

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